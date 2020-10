Opleving advertentiemarkt doet Snap goed

De omzet was met 678,7 miljoen dollar ruim de helft hoger dan vorig jaar in het derde kwartaal. Snap wist onder de streep nog altijd geen winst te boeken. Het verlies bedroeg 199,9 miljoen euro, wat wel 12 procent minder was dan in 2019. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) was wel positief: 56,3 miljoen dollar.

Topman Evan Spiegel liet weten dat Snap blijft investeren in het aantrekkelijker maken van zijn producten. Onder meer augmented reality (ar) speelt daarbij een rol. Dat wordt sneller gemeengoed dan Spiegel en de zijnen hadden verwacht.