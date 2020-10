Hoop op deal coronasteun zet Wall Street hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag in de plus geëindigd al konden de hoge standen van halverwege de handelsdag niet vast worden gehouden. Beleggers op Wall Street werden optimistischer dat een akkoord kan worden bereikt in Washington over een nieuw steunpakket voor de door de coronacrisis getroffen economie. Daarnaast wordt een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten verwerkt.