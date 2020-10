Brits bedrijfsleven niet te spreken over brexitbespreking Johnson

Topmensen uit het Britse bedrijfsleven zijn niet te spreken over een brexitbespreking die premier Boris Johnson samen met de invloedrijke minister Michael Gove hield. In slechts twintig minuten kregen zij van Gove te horen dat de brexit is als verhuizen, met eerst kosten, maar daarna voordelen. Johnson liet weten dat het essentieel is dat bedrijven zich voorbereiden op een brexit met of zonder deal, ‘want er gaan dingen veranderen”.