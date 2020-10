Amalia en Alexia dinsdag pas terug naar Nederland

Prinses Amalia (16) en prinses Alexia (15) zijn zaterdag niet mee teruggevlogen naar Nederland. De prinsessen moesten langer in het vakantieverblijf in Griekenland blijven omdat er niet genoeg vliegtickets waren voor het hele gezin, bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst aan het ANP. De oudste twee dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vliegen dinsdagavond terug naar huis.

Het koningspaar arriveerde zaterdagavond op paleis Huis ten Bosch. Dochter prinses Ariane was wel mee teruggereisd.

Willem-Alexander besloot zijn vakantie in zijn buitenverblijf in Griekenland meteen af te breken nadat hij veel kritiek had gekregen. Politici, maar ook anderen, vonden het niet kunnen dat hij met zijn gezin in het buitenland vakantie ging vieren terwijl het kabinet Nederlanders oproept voorzichtig te zijn vanwege het coronavirus en zoveel mogelijk thuis te blijven.