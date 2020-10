‘Hoestende’ Melania Trump toch niet op campagne

De Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump ziet af van een gezamenlijke verkiezingsbijeenkomst met haar man. De first lady raakte eerder besmet met het coronavirus en heeft volgens haar woordvoerster last van een hoest.

Melania zou dinsdag eigenlijk met haar echtgenoot verschijnen in Erie (Pennsylvania). Het zou haar eerste campagnebijeenkomst in meer dan een jaar zijn. De woordvoerster van de 50-jarige presidentsvrouw zegt dat vanwege de hoest uit voorzorg is besloten de reis af te blazen. ‘Mevrouw Trump voelt zich met de dag beter nu ze is hersteld van Covid-19.’

Erie stond voorheen bekend als een bolwerk van de Democraten, maar koos bij de vorige verkiezing voor de Republikein Donald Trump. Die maakte eerder deze maand bekend dat hij het coronavirus heeft, maar voert na een kort verblijf in het ziekenhuis weer volop campagne. Hij staat in de belangrijke ‘swing state’ Pennsylvania achter in de peilingen.