Computercrimineel doet zijn voordeel met coronacrisis

Cybercriminelen pasten zich snel aan de pandemie en haar gevolgen aan, schrijft ENISA in zijn jaarrapport. Het lukt hun steeds beter om mensen heel gericht te belagen. Zo bedienden ze zich van nieuwe, sluwe manieren om inloggegevens te stelen of te hergebruiken, lokten ze mensen naar phishing-websites of deden ze zich voor als bekenden om informatie los te krijgen. Ook wisten ze steeds vaker telefoons en andere mobiele apparaten binnen te dringen.

Deze gevaren gaan alleen nog maar toenemen, waarschuwt ENISA. Computerbeveiligers lopen al op hun tenen om videovergaderingen, mobiele telefoons en al het plotselinge werkverkeer tussen keukentafel en kantoor te beschermen tegen kwaadwillenden. Als die ook nog kunstmatige intelligentie voor bijvoorbeeld deepfakes gaan inzetten, ‘zullen we het aantal succesvolle en niet op te sporen operaties zien groeien”.

Vaker online pesten

Deepfakes zijn beeldbewerkingen waardoor de maker mensen in een filmpje iets in de mond kan leggen. De technologie verbetert razendsnel en is alom te vinden.

ENISA constateert verder dat vooral jongeren online vaker werden gepest. Ook dat zal nog toenemen, vreest het agentschap.