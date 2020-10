Kleine plussen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten geopend, na de duidelijke minnen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft uitgaan naar de politieke ontwikkelingen in Washington rond een nieuw steunpakket. Daarnaast wordt een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten verwerkt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een plus van 0,4 procent op 28.320 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3442 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 11.525 punten.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, gaat dinsdag opnieuw praten met minister van Financiën Steven Mnuchin over een coronasteunpakket. Maandag werd ook al gesproken waarbij de verschillen deels overbrugd werden. Beleggers hopen dat nu verdere vooruitgang kan worden geboekt in de onderhandelingen over een nieuw stimuleringspakket voor de Amerikaanse economie.

Rechtszaak Google

Google-moederconcern Alphabet (min 0,2 procent) staat in de belangstelling. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen Google vanwege misbruik van zijn machtspositie bij zoekopdrachten op het internet en online advertenties.

Aan het kwartaalcijferfront kwamen onder meer technologieconcern IBM (min 5,4 procent), de producent van schoonmaak- en verzorgingsmiddelen Procter & Gamble (P&G) (plus 2 procent), defensiebedrijf Lockheed Martin (min 0,6 procent), truckbouwer Paccar (min 1,7 procent), sigarettenfabrikant Philip Morris International (min 1 procent), supermarktketen Albertsons (plus 5,9 procent), uitzender Manpower (plus 2,7 procent) en verzekeraar Travelers (plus 2,8 procent) met resultaten.

Intel

Chipbedrijf Intel (min 0,7 procent) verkoopt zijn geheugentak aan het Zuid-Koreaanse SK Hynix in een deal ter waarde van 9 miljard dollar. SK Hynix is al een van de grootste spelers ter wereld op het gebied van geheugenchips voor computers en mobiele apparaten.

Verder zou biotechnoloog Moderna verwachten dat de Amerikaanse overheid in december goedkeuring kan geven voor noodgebruik van zijn coronavaccin als in november positieve testresultaten worden behaald bij een grote klinische proef. Moderna won 1,5 procent.