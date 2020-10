Amerikaanse Justitie begint mededingingszaak tegen Google

De Amerikaanse Justitie heeft een mededingingszaak aangespannen tegen techreus Google. De grootste zoekmachine ter wereld wordt ervan beschuldigd misbruik te maken van zijn dominante positie in de markt.

Google heeft ongeveer 90 procent van de online zoekmarkt in de Verenigde Staten in handen. Het gaat om een belangrijke zaak. Eerder begon de Europese Commissie al diverse zaken over machtsmisbruik van Amerikaanse techgiganten. Maar in de VS zelf blijven die bedrijven relatief vaak buiten schot.