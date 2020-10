Finse premier uit quarantaine, niet besmet met coronavirus

De Finse premier Sanna Marin is niet besmet met het coronavirus en kan uit quarantaine. Dat maakte de Finse regering bekend nadat de minister-president voor de tweede keer negatief had getest op het besmettelijke virus.

De 34-jarige Marin verliet vorige week uit voorzorg vroegtijdig een EU-top. Ze was in de buurt geweest van een Finse parlementariër die besmet bleek te zijn. De premier ging daarna in zelfisolatie in haar ambtswoning in Finland en liet zich herhaaldelijk testen.

Wereldwijd hebben de afgelopen maanden meerdere prominente leiders het virus opgelopen. Het gaat onder anderen om de Amerikaanse president Donald Trump, het Braziliaanse staatshoofd Jair Bolsonaro en de Britse premier Boris Johnson.