Limburg gaat 10.000 mensen onderzoeken op antistoffen

De GGD, de provincie Limburg en academisch ziekenhuis Maastricht UMC+ beginnen vrijdag met een groot onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in Limburg. Maximaal 10.000 Limburgers vanaf 18 jaar kunnen zich laten testen op antistoffen tegen het coronavirus. Zo kunnen ze aan de weet komen of ze besmet zijn geweest.

De organisatoren willen aan de hand van het onderzoek vaststellen hoe de verspreiding in Limburg was en is, of er bij bepaalde groepen meer besmettingen plaatshadden en of sommige evenementen hebben bijgedragen aan de verspreiding.

‘We hopen beter zicht te krijgen op de redenen waarom Limburg zo erg geraakt is in de eerste golf. Welke factoren waren van invloed op besmetting, wat was de rol van publieke evenementen zoals carnaval of stadionbezoek? Ook kijken we naar bestaande klachten en hoe lang klachten aanhouden”, zegt Christian Hoebe, leider van dit wetenschappelijk onderzoek en tevens hoofd afdeling infectieziekten bij GGD Zuid Limburg en hoogleraar infectieziektebestrijding bij de Universiteit Maastricht, op de site van de provincie.