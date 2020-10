Afgelopen week ruim 55.000 nieuwe coronagevallen gemeld

De afgelopen zeven dagen zijn 55.587 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is opnieuw een toename. Vorige week meldde het instituut 43.903 positieve tests in de zeven dagen ervoor. De week daarvoor kwamen 27.485 besmettingen aan het licht.

Verder werden 1492 mensen vanwege het coronavirus opgenomen op de verpleegafdeling van een ziekenhuis en 287 mensen op een intensive care. Vorige week waren dit er respectievelijk 1144 en 192. Het RIVM kreeg 185 meldingen van sterfgevallen, tegen 173 in de week ervoor. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen week zijn opgenomen of overleden, want zulke informatie komt soms wat later binnen.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 8182 positieve tests gemeld. Dat is een nieuw dagrecord. Op maandag meldde het RIVM 8011 nieuwe gevallen, op zondag 8175 en op zaterdag 8131.

Afgelopen etmaal werden ook 46 sterfgevallen geregistreerd.