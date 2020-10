Negen aanhoudingen voor ordeverstoringen in Duindorp

De politie heeft maandagavond negen mensen aangehouden voor openbare ordeverstoring en baldadigheid in de Haagse wijk Duindorp. Volgens de politie werd er vuurwerk afgestoken en waren er brandjes in de wijk.

De sfeer in Duindorp was maandagavond volgens de politie in het algemeen ‘rustig en beheersbaar”. Wel kreeg de brandweer bij het blussen van de brandjes begeleiding van de ME.

In Duindorp is het sinds vorige week onrustig. Een groep jongeren veroorzaakte vooral in de omgeving van het Tesselseplein overlast. De jongeren stichtten op meerdere avonden brand en er werden vernielingen aangericht. Ook werden politievoertuigen bekogeld.

De negen arrestanten zitten niet vast, maar moeten zich later dinsdag melden voor verhoor. Maandag voerde de politie uit voorzorg controles uit in Duindorp. Of er dinsdagavond opnieuw agenten naar de wijk worden gestuurd, is nog niet duidelijk.