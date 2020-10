Rusland bereid kernkoppen voor een jaar te bevriezen

Het nieuwe START-akkoord is in 2010 ondertekend en loopt in februari af. Het is het laatste verdrag dat de strategische nucleaire arsenalen van de twee landen beperkt.

De Verenigde Staten verwierpen vorige week nog een Russisch voorstel om het pact onvoorwaardelijk met een jaar te verlengen. Zonder bevriezing van het aantal nucleaire kernkoppen is het voorstel onacceptabel, zei nationaal veiligheidsadviseur Robert O’Brien.

VS-onderhandelaar Marshall Billingslea meldde eerder dat de regeringen in Moskou en Washington ‘op de hoogste niveaus’ een ‘principeakkoord’ hadden bereikt over verlenging van het kernwapenbeheersingsverdrag. Zijn Russische gesprekspartner Sergej Riabkov weersprak dat toen. Hij noemde de Amerikaanse voorwaarde om het Russische arsenaal te beperken of te bevriezen onacceptabel.

Het verdrag schrijft voor dat beide landen hun nucleaire wapenvoorraden beperken tot 1550 operationele kernkoppen.