‘Kabinet moet schoolsluiting afwegen met andere belangen’

Het is aan het kabinet of het wel of niet gehoor geeft aan de oproep van het zogeheten Red Team om de scholen te sluiten, zegt Red Team-lid Wim Schellekens. Aan de ene kant moet het kabinet voorkomen dat scholen brandhaarden worden, aldus Schellekens, maar aan de andere kant vindt hij dat kinderen school nodig hebben en een sluiting grote maatschappelijke gevolgen heeft.

Het Red Team is een onafhankelijke groep medici en wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de bestrijding van de coronacrisis. Antropologe Ginny Mooy van het Red Team zei dinsdagochtend tegen BNR dat de scholen per direct gesloten moeten worden, omdat veel scholieren het coronavirus lijken op te lopen.

Net als Schellekens vindt ook Red Team-lid Marino van Zelst echter dat het iets genuanceerder ligt. Het sluiten van de scholen is volgens hem alleen een optie als onderdeel van een algehele lockdown. Het Red Team pleitte eerder al voor ‘snel, kort en krachtig ingrijpen’ door middel van strenge regels zodat onderling contact zoveel mogelijk beperkt wordt.

Het nu al sluiten van de scholen vindt Van Zelst, promovendus organisatiewetenschappen aan Tilburg University, geen goed idee. ‘Het levert natuurlijk veel schade op, dus alleen in de context van zo’n strenge lockdown zou het in overweging genomen moeten worden.’

De afweging van alle maatschappelijke belangen ligt dus bij het kabinet, zegt Schellekens, oud-hoofdinspecteur Gezondheidszorg en Jeugd. ‘Wij willen alleen onze overwegingen aanrijken, het kabinet moet de knoop doorhakken.’

Wel is het Red Team ‘erg bezorgd”, aldus Schellekens. Het percentage positieve testen onder kinderen ligt hoog. 15 tot 25 procent van de geteste kinderen krijgt een positieve uitslag, zegt hij. Ook is er steeds meer uitval onder leraren. Schellekens vreest dat de scholen op deze manier brandhaarden worden voor het virus, iets wat eerder ook in andere landen zoals Israël het geval bleek.