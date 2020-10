KLM hoeft jongste cabinemedewerkers niet als eerste te ontslaan

KLM hoeft bij de grote reorganisatie bij de luchtvaartmaatschappij niet het nieuwste personeel als eerste te ontslaan. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Het beroep dat de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) hierover had aangespannen is afgewezen.

KLM kondigde in de zomer al aan duizenden medewerkers te ontslaan om te bezuinigen. Aan het eind van het jaar zal KLM waarschijnlijk zo’n 4000 tot 5000 mensen minder in dienst hebben dan voor de coronacrisis. De maatschappij wil daarbij het liefst een afspiegeling waarbij ontslagen vallen in alle leeftijdsgroepen. VNC stelde echter dat in de cao het zogeheten last-in-first-out-principe was afgesproken.

In juni trok de vakbond hierover in een kort geding al aan het kortste eind. Ook het hof ziet de zaak anders dan de bond. Er was in de cao namelijk geen verplichting opgenomen om een zogeheten ontslagcommissie in te stellen. Hieraan moet voldaan zijn, wil men afwijken van de wettelijke hoofdregel dat bij ontslagen het zogeheten afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. Volgens dit beginsel wordt het personeelsbestand zodanig teruggebracht dat de leeftijdsopbouw binnen een bedrijf zoveel mogelijk gelijk blijft.

VNC reageert teleurgesteld en beraadt zich op eventuele vervolgstappen. ‘Wij beseffen dat het onderwerp gedwongen ontslag een zeer treurige aangelegenheid is, ongeacht welke ontslagmethodiek je toepast”, laat de bond verder weten.