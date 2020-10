Meer dan 60 horecaondernemers aangesloten bij kort geding

Meer dan zestig horecaondernemers hebben zich aangesloten bij het kort geding van de Haagse bodega De Posthoorn om weer open te gaan. Dat bleek dinsdag bij aanvang van de zaak in de rechtbank in Den Haag.

Het kabinet maakte vorige week een pakket strengere maatregelen bekend, om de uitbraak van het coronavirus terug te dringen. Restaurants, lunchrooms en cafés moeten een maand de deuren sluiten, afhaal blijft wel mogelijk. De maatregelen zijn ‘willekeurig en disproportioneel”, aldus de ondernemers.

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, opperde een dag na de bekendmaking van de maatregelen dat restaurants mogelijk open kunnen blijven. Ze moeten dan wel gezondheidschecks blijven uitvoeren en de 1,5 meter afstand moet gewaarborgd zijn.

Afgelopen vrijdag gaf een rechter in Berlijn elf restaurants daar gelijk in kort geding. Inzet van die zaak was de opgelegde sluitingstijd van restaurants om 23.00 uur. De rechter zei dat de Duitse gezondheidsautoriteiten van het Robert Koch Instituut met hun statistieken hebben aangetoond dat sluiting op een bepaalde tijd geen extra voordeel oplevert naast de reeds ingevoerde beperkingen, zoals bijvoorbeeld hygiënische maatregelen of maximale aantallen klanten.