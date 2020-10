Rusland ontkent cyberaanvallen gericht op Olympische Spelen

Rusland heeft dinsdag Britse en Amerikaanse beschuldigingen tegengesproken dat zijn militaire inlichtingendienst een reeks van cyberaanvallen had georkestreerd. Daaronder zouden pogingen zijn geweest om de Olympische en Paralympische Spelen van volgend jaar in Tokio te verstoren.

Londen en Washington kwamen maandag met de beschuldigingen. Behalve de Olympische Spelen in Zuid-Korea en Japan zouden ook Amerikaanse bedrijven en ziekenhuizen doelwit zijn geweest, evenals het energiesysteem in Oekraïne.

Het Russische persbureau RIA haalde een medewerker van de Russische ambassade in Washington aan die zei dat Moskou de beschuldigingen ontkent. ‘Het is volkomen duidelijk dat dergelijke informatie niets met de werkelijkheid te maken heeft en gericht is op het aanwakkeren van anti-Russische sentimenten in de Amerikaanse samenleving om een heksenjacht op gang te brengen”, aldus de functionaris.