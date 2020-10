Ook in hoger beroep rijverbod voor rapper Boef

Rapper Boef kreeg dinsdag in hoger beroep een rijverbod opgelegd van 18 maanden voor twee forse snelheidsovertredingen in 2016. Hij krijgt daarnaast een voorwaardelijke celstraf van twee weken en moet een bedrag van 6500 euro overmaken aan de Vereniging Verkeersslachtoffers, oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dinsdag. De straf is dezelfde als de rechtbank vorig jaar januari uitsprak.

De 27-jarige Boef, de artiestennaam van Sofiane Boussaadia, filmde de rit en deelde de video met zijn fans op sociale media. Zo was te zien hoe hij met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg reed. Binnen de bebouwde kom van Tilburg bereikte hij een snelheid van 165 kilometer per uur. Het hof neemt het Boef kwalijk dat hij de openbare weg als ‘racebaan’ heeft gebruikt en dat hij zo meerdere levens op het spel zette. Bovendien heeft hij een voorbeeldfunctie voor zijn volgers.

Boef verklaarde twee weken geleden in het gerechtshof dat hij binnen de bebouwde kom niet zo hard had gereden omdat er ondertussen van bestuurder gewisseld was. Dat zou zijn gebeurd op de vluchtstrook. Het hof gaat hier niet in mee omdat er op de aangegeven plek geen vluchtstrook aanwezig is.

De rapper stelde tijdens de inhoudelijke behandeling ook dat hij graag zijn rijbewijs terug wilde omdat verschillende mensen afhankelijk van hem zijn. Volgens het hof zijn er, gezien zijn financiële situatie, echter genoeg alternatieven zoals het inhuren van een chauffeur.