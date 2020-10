Mondkapjesplicht leidt tot toename aantal ‘zwerfkapjes’

Sinds de uitbraak van het coronavirus liggen er steeds vaker gebruikte mondkapjes op straat. De organisatie Nederland Schoon denkt dat het probleem van ‘zwerfkapjes’ met de mondkapjesplicht in aantocht alleen maar groter wordt.

‘Gooi een gebruikt mondkapje altijd in de afvalbak of draag een herbruikbaar mondkapje”, aldus directeur Helene van Zutphen van Nederland Schoon dat dinsdag samen met de Plastic Soup Foundation de campagne #mondkapjegeenzwerfkapje is gestart.

Niet alleen vervuilen op straat achtergelaten mondkapjes het milieu, er is ook een risico dat het mondkapje geïnfecteerd is met het coronavirus. ‘Wanneer bijvoorbeeld kinderen het kapje nietsvermoedend oppakken, zou dit tot besmetting kunnen leiden”, zegt Van Zutphen.