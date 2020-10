Hooggerechtshof staat verlenging poststemmen in Pennsylvania toe

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de verlenging voor het insturen van stemmen per post in de staat Pennsylvania goedgekeurd. De rechters wezen een verzoek af van de Republikeinen die een uitspraak om kiezers meer tijd te geven geblokkeerd wilden hebben.

De opperrechters hielden de uitspraak van het Hooggerechtshof van Pennsylvania, dat had geoordeeld in het voordeel van de Democraten, in stand. Die hadden beslist dat stemmen per post, die zijn gestempeld op uiterlijk de avond van de verkiezingsdag tot en met drie dagen na 3 november, door verkiezingsofficials moeten worden meegeteld.

De conservatieve opperrechter John Roberts stemde met de drie liberale opperrechters mee, waardoor de uitslag op vier tegen vier kwam. Om de uitspraak nietig te verklaren waren vijf stemmen nodig. Het Amerikaanse Hooggerechtshof bestaat sinds het overlijden van hoge rechter Ruth Bader Ginsburg tijdelijk uit acht in plaats van negen leden.