Burgemeesters en minister: sneller boete bij corona-overtredingen

Mensen die de coronaregels overtreden, worden sneller beboet. Hiervoor waarschuwen minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's maandag na afloop van het Veiligheidsberaad. Iemand die na 20.00 uur alcohol op straat drinkt of met meer dan drie anderen samenkomt, krijgt na één waarschuwing gelijk een boete. Bovendien gaan politiemensen en boa's de namen noteren van mensen die er met een waarschuwing vanaf zijn gekomen.

Een gewaarschuwd mens die een week later opnieuw een overtreding begaat, ontvangt dan direct een boete, zo legt voorzitter Hubert Bruls (burgemeester van Nijmegen) van het beraad uit. Ook overtreders die bijvoorbeeld lachen om de berisping die zij ontvangen, gaan onmiddellijk op de bon. "Wil je niet luisteren? Dan een boete. Wij zetten een stap naar voren. Handhavers gaan voortaan sneller op groepjes af. Hierin komt een landelijke lijn", aldus Bruls.

Eerder traden handhavers vrijwel alleen op bij excessen. Bij illegale feesten en bij horecagelegenheden die structureel de regels negeerden, werd er bijvoorbeeld opgetreden. Nu het aantal besmettingen in rap tempo oploopt, is die lijn voorbij. "Sla je een waarschuwing in de wind, dan word je beboet", zegt Grapperhaus.

Vooral op het naleven van de groepsvorming en het nuttigen van alcohol worden de teugels aangetrokken. Dat is volgens Bruls omdat deze maatregelen nieuw zijn. Vorige week maakte het kabinet een nieuw pakket maatregelen bekend. Behalve de samenscholing, het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur, moest bijvoorbeeld de horeca dicht. Het aantal boetes zal flink omhoog gaan. Maar dat is afhankelijk van het gedrag van de Nederlanders, stellen de burgemeesters en de minister. "Als mensen zich netjes aan de coronaregels houden, gaat het goed."