VS klagen Russische officieren aan voor cyberaanvallen

Bij de aanvallen werd onder meer gebruikgemaakt van de malware NotPetya. Niet alleen Amerikaanse bedrijven en ziekenhuizen liepen grote schade op, ook de verkiezingen in Frankrijk in 2016 en de Olympische Spelen in Zuid-Korea en Japan zouden doelwit zijn geweest, evenals het energiesysteem in Oekraïne. In Nederland kregen onder meer de Rotterdamse haven, TNT en de politie ermee te maken.

De Russen worden ook verantwoordelijk gehouden voor pogingen onderzoek naar vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal door het OPCW in Den Haag en in het Verenigd Koninkrijk te verstoren.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie waren de zes aangeklaagden in dienst van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, waar ze het ‘Sandworm-team’ zouden vormen. Het spreekt van de ‘meest verstorende en destructieve’ computeraanvallen die ooit aan een groep zijn toegeschreven.