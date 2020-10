‘Hervatten Brexit-onderhandeling zinloos zonder compromis EU’

Het Verenigd Koninkrijk blijft erbij dat er geen basis is om verder te praten over een Brexit-deal, zonder een wezenlijke verandering in de houding van de Europese Unie, dat heeft premier Boris Johnson via een woordvoerder laten weten. Daarmee reageerde de Britse regering op een uitgestoken hand van de EU om verder te praten over de juridische teksten voor de Brexit-deal. Maar het Verenigd Koninkrijk wil dat pas als de EU ook beweegt om tot een overeenkomst te komen, ‘als twee gelijken”.