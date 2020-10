‘Niet bij elke positieve test vraagt GGD naar CoronaMelder’

Wanneer uit een test blijkt dat iemand het coronavirus heeft opgelopen, vraagt de medewerker van de GGD die het slechte nieuws telefonisch brengt, niet altijd of de persoon de CoronaMelder gebruikt. Daardoor worden mensen die in de nabijheid van deze persoon zijn geweest, en die dus misschien besmet zijn geraakt, niet altijd op de hoogte gebracht.

Na een bericht van de NOS hierover bevestigt het ministerie van Volksgezondheid dat het ‘hier en daar signalen’ heeft opgevangen. Hoe vaak de corona-app niet is ingezet terwijl dit wel had gemoeten, kan het ministerie niet zeggen.

De CoronaMelder is sinds iets meer dan een week in het hele land beschikbaar. De app volgt op basis van bluetooth wie een kwartier binnen 1,5 meter van een ander is geweest. Hij slaat de willekeurige code van de ander dan op. Een paar keer per dag kijkt de CoronaMelder van een gebruiker in de server van de overheid. Als daar een code staat van een positief geteste persoon, waarschuwt de app zijn gebruiker. Die kan zich dan laten testen, is de gedachte.

Geen signalen

De NOS heeft meerdere mensen gesproken die aangeven dat ze positief zijn getest, maar dat de GGD bij het bron- en contactonderzoek niet vroeg naar de CoronaMelder. Het ministerie van Volksgezondheid heeft contact opgenomen met de GGD’en.

De overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland, zegt geen signalen te hebben gekregen dat medewerkers niet naar de CoronaMelder vragen, maar kan ook niet uitsluiten dat het soms wordt nagelaten. De organisatie wil eerst kijken of en op welke schaal het voorkomt, en dan kijken wat de beste manier is om medewerkers hieraan te herinneren.