OM eist 12 jaar cel voor doodsteken Eindhovenaar

Het Openbaar Ministerie heeft maandag twaalf jaar gevangenisstraf geëist tegen een 23-jarige man uit Eindhoven voor het doodsteken van de 38-jarige Eindhovenaar Peter Verhoeven. Het slachtoffer werd in september 2018 in zijn eigen woning in de wijk Bennekel meerdere keren gestoken met een mes.

Verhoeven kon nog op eigen kracht bij de woning van zijn ouders komen, die zo’n 200 meter verderop wonen. Daar overleed hij ter plekke. Op basis van camerabeelden en sporen concludeerde de politie al snel dat het slachtoffer in zijn eigen woning aan de Ockeghemstraat moet zijn gestoken.

De verdachte Tobias B. werd in mei 2019 opgepakt. Zijn DNA is gevonden op de kleding van het slachtoffer, bovendien lijkt hij op de belager die op camerabeelden is vastgelegd. Het motief is onduidelijk. De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht. ‘Door zijn proceshouding, waarin hij op meerdere punten onsamenhangend en deels aantoonbaar leugenachtig verklaart en waarbij hij later gebruikmaakt van zijn zwijgrecht, heeft hij geen enkel teken van berouw getoond maar heeft hij slechts het verdriet en de frustratie bij de nabestaanden en vrienden van Peter vergroot”, zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Den Bosch.

De rechtbank doet maandag 2 november uitspraak.