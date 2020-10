Eerste coronapatiënt per helikopter verplaatst

Voor het eerst in de tweede golf is een coronapatiënt met een helikopter verplaatst naar een ander ziekenhuis. De speciaal ingerichte helikopter steeg maandagmiddag op vanaf het Erasmus MC in Rotterdam om iemand naar de Ziekenhuisgroep Twente in Almelo te brengen. Vanuit Twente vliegt de helikopter door naar Zaandam, om daar een patiënt op te halen en naar Groningen te brengen.