Manchester ruziet over lokale lockdown

Een lokale lockdown in de stadsregio Manchester loopt vertraging op door gesteggel over financiële vergoeding door de Britse regering aan ondernemers in het gebied. Al het hele weekend wordt er onderhandeld over geld terwijl de coronacijfers ‘gevaarlijk hoog zijn”, schrijft de BBC.

Engeland voerde onlangs een nieuw systeem in met strengere maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Er zijn drie alarmniveaus in het leven geroepen (midden, hoog en zeer hoog) die gepaard gaan met specifieke maatregelen, waaronder sluiting van pubs en sportscholen. Tot nu toe geldt alleen in Liverpool en Lancashire alarmfase ‘zeer hoog’, maar de ten oosten van Liverpool gelegen stad Manchester heeft eveneens een alarmerend aantal besmettingen.

Manchester wil net als Liverpool en Lancashire tientallen miljoenen ontvangen om de ondernemingen te ondersteunen, maar eist meer geld dan de regering heeft vrijgemaakt. Liverpool en Lancashire ontvingen rond de 40 miljoen pond (44 miljoen euro), maar Manchester wil een in verhouding hoger bedrag. De stad wil namelijk werknemers 80 procent van hun loon doorbetalen, in plaats van de twee derde die nu is afgesproken.

De lockdown loopt hierdoor vertraging op. Robert Jenrick, de politicus die verantwoordelijk is voor het beleid over lokale overheden, maakt zich daar zorgen om. ‘Ik ben bang dat uitstel de situatie alleen maar erger maakt, mensenlevens in gevaar brengt en dat de economische gevolgen voor de stad op lange termijn alleen maar groter zijn.’

Zondag ontdekte The Guardian in uitgelekte documenten dat er op korte termijn een tekort aan ziekenhuisbedden zal ontstaan in stadsregio Manchester. Toch zal het volgens Jenrick misschien nog een dag of twee duren voordat er een overeenkomst wordt bereikt.