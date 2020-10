KOZP: geef alleen racismevrije intochten subsidie

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) roept gemeenten op om de intocht van Sinterklaas alleen nog te subsidiëren ‘wanneer piet vrij is van elementen van anti-zwart racistische stereotyperingen”. De landelijke KOZP vraagt de gemeenten en intochtcomités te overleggen met lokale actiegroepen over hoe de pieten eruit moeten zien.

‘Wij werken graag met intochtcomités en gemeenten samen om een volwassen keus te maken voor een feest waar alle kinderen aan mee kunnen doen”, meldt KOZP in een verklaring. ‘Gelukkig zijn er al veel gemeenten die dit jaar de omslag maken naar een racismevrij feest met bijvoorbeeld de schoorsteenpiet.’

De zogeheten Grijze Piet die in sommige gemeenten is geïntroduceerd als vervanger van Zwarte Piet, is volgens KOZP geen verbetering. De schmink is grijs, maar andere stereotypen zoals rood geschminkte lippen en een afro-pruik zijn gebleven volgens de actiegroep. ‘Grijs wordt hier net als zwart ingezet als een fictieve huidskleur die refereert aan een racistische stereotypering.’

Volgens KOZP zijn er de afgelopen jaren veel niet-racistische alternatieven gebruikt, zoals de roetveegpiet.