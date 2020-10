Burgemeesters kijken vooruit naar feestdagen in coronatijd

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad blikken maandagavond in hun vergadering alvast vooruit naar de feestdagen. Ook gaan de bestuurders van de 25 veiligheidsregio's het hebben onder meer over twijfelgevallen in de handhaving van de nieuwste maatregelen. De meeste maatregelen zijn helder, legde een woordvoerster uit, maar er zijn altijd puntjes waarover discussie is. Zo was eerder niet helemaal duidelijk of je de restaurants op golfbanen moet scharen onder horeca of sportkantines.