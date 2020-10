Fauci ‘absoluut niet’ verbaasd over coronabesmetting Trump

De Amerikaanse topdeskundige op het gebied van infectieziekten, Anthony Fauci, zegt in een interview met zender CBS ‘absoluut niet’ verbaasd te zijn dat president Donald Trump besmet raakte met het coronavirus. ‘Ik was bang dat hij ziek zou worden toen ik hem in een volledig precaire situatie zag op een drukke plek, zonder afstand tussen mensen en bijna niemand die een mondkapje droeg.’