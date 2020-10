Aantal coronadoden op Aruba stijgt naar 34

Op Aruba zijn dit weekend twee personen overleden die waren besmet met het coronavirus. Daarmee is het totaal aantal doden op het eiland opgelopen tot 34. Dit weekend waren er 287 actieve besmettingen. In het ziekenhuis liggen nog vijf mensen die zijn besmet met het coronavirus, niemand daarvan ligt op de intensive care.

Daarmee is het aantal besmettingen op het eiland relatief snel gedaald. Op 16 september was er nog sprake van 1630 besmettingen op het eiland, op ruim 100.000 inwoners. Het enige ziekenhuis van Aruba, Hospital Horacio Oduber, heeft zondag laten weten de reguliere zorg in het ziekenhuis weer te hervatten.

Tijdens de eerste coronagolf was het ziekenhuis bijna volledig gesloten voor alle behandelingen die niet aan corona waren gerelateerd. Bij de tweede coronagolf, waar het eiland nu nog in zit, was het de bedoeling om ook ander hulp te blijven bieden. Dat lukte niet meer toen door de toename van het aantal besmettingen alleen nog noodoperaties konden worden uitgevoerd.

Volgens het ziekenhuis was er een gebrek aan personeel vanwege het grote aantal coronapatiënten. Maar dat is vanaf maandag weer achter de rug. Iedereen kan dan weer worden behandeld. Wel wordt mensen gevraagd geduld te hebben in verband met de opgelopen wachtlijsten.