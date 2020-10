Surinaamse ministers naar Nederland om zaken te doen

Om vaart te maken met het gezond maken van de financieel-economische situatie in Suriname, zijn minister Armand Achaibersing van Financiën en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zaterdag naar Nederland vertrokken. Zij zullen de komende week gesprekken voeren in Nederland en Frankrijk, zo meldt het voorlichtingsinstituut van de regering zondagavond.

Achaibersing en Ramdin zullen in Nederland praten met minister Sigrid Kaag van Internationale Samenwerking en met Wopke Hoekstra van Financiën. President Chan Santokhi gelooft er in dat persoonlijke ontmoetingen met belangrijke spelers sneller resultaat opleveren dan wanneer de gesprekken per telefoon of schriftelijk plaatsvinden. De ministers zullen in Nederland ook gesprekken hebben met verschillende diaspora-organisaties en investeerders.

Doel van de gesprekken is onder meer om partijen te vinden die willen helpen bij de sanering van de vele buitenlandse schulden waar Suriname mee zit opgescheept. Hoe sneller er hulp komt voor de herschikking van deze schuld, hoe minder noodzakelijk het voor Santokhi wordt om maatregelen te treffen die de Surinaamse burgers direct in hun portemonnee voelen. Het aantrekken van investeerders die infrastructurele projecten willen opzetten is een ander doel van de missie van de ministers.

In Frankrijk zullen zij gesprekken voeren met medewerkers van het financiële adviesbureau Lazard dat door de regering Santokhi-Brunswijk is ingehuurd. De bedoeling is dat ze samen een actieprogramma voor de komende drie maanden in elkaar zetten. De Surinaamse ministers zullen ook spreken met de Franse ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën en ontmoetingen hebben met vertegenwoordigers van het Franse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, de Club van Parijs en de OECD, aldus het Surinaamse voorlichtingsinstituut.