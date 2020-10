Israël en Bahrein tekenen akkoord om betrekkingen aan te knopen

Een Israëlische delegatie, onder leiding van Meir Ben Shabbat, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, ging vanuit Tel Aviv naar Manama. Het is de eerste rechtstreekse vlucht tussen de twee landen om de door de VS gesloten overeenkomst, waarmee zij op 15 september in het Witte Huis hebben ingestemd, te formaliseren. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin was daarbij zondag aanwezig.

De minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein, Abdullatif al-Zayani, zei tijdens de ceremonie dat het ‘het begin was van de betrekkingen tussen de twee landen die leiden tot constructieve samenwerking op verschillende gebieden”.

Hij zei dat het besluit om de banden met de Joodse staat te normaliseren voortkomt uit het ‘geloof in de waarden van tolerantie in een regio waarvan de bevolking heeft geleden onder oorlogen en conflicten”. De overeenkomst en de samenwerking zijn volgens hem de meest efficiënte en duurzame manier om echte en duurzame vrede in het gebied te bewerkstelligen.

VAE

Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein hadden medio september in Washington historische overeenkomsten ondertekend over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen. Van de Arabische landen hebben tot nu toe alleen Egypte en Jordanië diplomatieke contacten met Israël.

Saudi-Arabië reageerde terughoudend op de overeenkomsten. Het koninkrijk heeft echter zijn luchtruim opengesteld voor luchtverbindingen tussen Israël en de VAE en Bahrein.

Een steek in de rug

De Palestijnen hebben de Golfovereenkomsten met Israël veroordeeld als ‘een steek in de rug’ voor hun aspiraties om een ​​onafhankelijke staat op te richten.

Het akkoord leidde ook tot woede bij Bahreini in binnen- en buitenland. De regering van Bahrein, waar een soennitische moslimminderheid een sjiitische meerderheid regeert, zei eerder dat de overeenkomst zijn belangen tegen Iran beschermt.