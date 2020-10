Kort geding Haagse horecazaak tegen sluiting om corona

Met de rechtszaak, dinsdag voor de rechtbank in Den Haag, wil hij bereiken dat de sluiting van restaurants, die het kabinet heeft opgelegd, per direct wordt opgeheven.

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, opperde woensdag dat restaurants mogelijk open kunnen blijven. Ze moeten dan wel gezondheidschecks blijven uitvoeren en de 1,5 meter afstand moet gewaarborgd zijn. Het kabinet had toen net bepaald dat restaurants, lunchrooms en cafés een maand de deuren moeten sluiten.

‘Ik denk dat we nu een keer stelling moeten nemen. Koninklijke Horeca Nederland zegt niet ‘genoeg is genoeg’, maar doet wat de overheid zegt en wacht af”, aldus Meeuwisse. ‘Ondertussen gaan horecaondernemers kapot of moeten hun spaargeld of pensioengeld aanspreken.’