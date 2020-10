In het Noord-Groningse dorp Zandeweer, net onder Uithuizen, is zondag een aardbeving geweest met een kracht van 1.7. Volgens het KNMI lag het epicentrum op 3 kilometer diepte. Er zijn geen berichten over schade. Wel meldden mensen op Twitter dat ze de beving hebben gevoeld.

In september werden in Drenthe en Groningen ook diverse aardbevingen gemeld. Ze worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.