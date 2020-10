Duizenden eren door jihadist vermoorde leraar in Parijs

Vele duizenden mensen zijn op het Parijse Place de République samengekomen om de vrijdag door een jihadist vermoorde leraar Samuel Paty te gedenken. Velen hadden borden of plakkaten meegenomen met teksten als ‘ik ben leraar’. Dit verwijst naar de borden ‘ik ben Charlie’ die demonstranten droegen na de terroristische aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo begin 2015 in Parijs. Daarbij werden twaalf mensen door jihadisten vermoord.

Aanleiding voor de daders was destijds de publicatie van karikaturen van de profeet Mohammed. Paty is vrijdag in een voorstad ten noordwesten van Parijs de keel doorsneden door een 18-jarige islamitische vluchteling van Tsjetsjeense origine. Die bracht Paty volgens Franse media om het leven omdat die de karikaturen in de klas had laten zien. De dader verwierf in maart een verblijfsvergunning voor 10 jaar. Hij werd kort na de moord door de politie doodgeschoten.

Niet alleen in Parijs zijn er bijeenkomsten ter ere van de geschiedenisleraar Paty, maar ook in andere steden. De meeste deelnemers dragen mondkapjes. Het blad Charlie Hebdo had opgeroepen tot de manifestaties. De Franse premier Jean Castex is ook op het Place de la République. De regering heeft aangekondigd woensdag aan het eind van de middag een officiële herdenking on Parijs te houden.