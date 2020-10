Ierland treft nationale coronamaatregelen

De Ierse regering voert maandag in heel het land extra beperkingen in die moeten helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het worden volgens minister van Hoger Onderwijs en Wetenschap Simon Harris drastische maatregelen, maar niet zo ingrijpend als eerder dit jaar toen Ierland in lockdown ging. Harris was in die tijd minister van Gezondheid. In juni ging hij naar het onderwijs en wetenschapsministerie. Hij zei nog niet wat voor maatregelen de regering precies gaat afkondigen.

In het land van circa vijf miljoen inwoners liggen momenteel dertig coronapatiënten ernstig ziek in ziekenhuizen. Het land heeft al meer dan 1,4 miljoen tests uitgevoerd en ruim 48.000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1850 patiënten zijn aan het virus bezweken.