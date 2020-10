Britse bedrijven luiden noodklok over no-dealbrexit

Ruim zeventig Britse brancheverenigingen hebben de noodklok geluid over de gevolgen van een no-dealbrexit voor het bedrijfsleven. De groepen, die sectoren zoals de autobranche, luchtvaartbranche, chemische industrie en farmaceutische bedrijven vertegenwoordigen, zijn goed voor meer dan 7 miljoen banen in het Verenigd Koninkrijk. Ze roepen de regering van Boris Johnson op om terug te keren naar de onderhandelingstafel en alsnog een handelsakkoord te sluiten met de Europese Unie, schrijft zakenkrant Financial Times.