Rutte: besef over vakantie koning kwam te laat

Premier Mark Rutte heeft "te laat beseft" dat de vakantie van de koning en zijn gezin naar Griekenland "niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen". Zeker na de persconferentie van dinsdag 13 oktober had hij zich daarvan bewust moeten zijn, zegt Rutte in een brief aan de Tweede Kamer.

"Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid."