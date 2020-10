Honderden kerkgangers in Barneveld

Ruim tweehonderd gelovigen zijn zondagochtend bij elkaar gekomen in de Rebohothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld. De kerk had 250 kerkgangers uitgenodigd voor de dienst en houdt zich daarmee niet aan het dringend geadviseerde maximum van dertig mensen in een binnenruimte. Dat kan volgens een woordvoerder van de kerk makkelijk, aangezien er in het kerkgebouw ruimte is voor tweeduizend kerkgangers en iedereen dus ruim voldoende afstand kan houden.

‘Alle RIVM-richtlijnen voor de gezondheid worden streng nageleefd”, aldus de woordvoerder. Bij binnenkomst in de kerk droegen de meeste gelovigen een mondkapje. Handen desinfecteren was verplicht.