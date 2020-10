Melbourne heropent langzaam na maandenlange lockdown

Mensen mogen weer golfen en tennissen, kunnen naar de kapper en worden verlost van het strenge regiem dat in twee perioden in het voor- en najaar meer dan 100 dagen duurde. De 5 miljoen inwoners van de hoofdstad Melbourne moesten van maart tot mei en van augustus tot oktober zo veel mogelijk thuis te blijven. Ze mogen weer in een straal van maximaal 25 kilometer van hun huis verblijven en zijn niet meer gebonden aan de limiet van 2 uur om buiten te sporten. Ook mogen maximaal tien mensen uit twee huishoudens in de buitenlucht samenkomen.

Na 1 november zullen ook de cafés en restaurants opengaan, net als de niet-essentiële winkels. Buiten Melbourne, waar minder besmettingen waren, zijn de maatregelen al gedeeltelijk opgeheven.

Recessie

‘Deze lockdowns zijn gepaard gegaan met pijn en schade, maar de strategie werkt”, zei premier Daniel Andrews van de staat Victoria zondag. De deelstaat is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het bruto nationaal product van Australië. Door de beperkingen is het land voor het eerst in dertig jaar in een recessie terechtgekomen.

Hij verdedigde de maatregelen door te wijzen op de coronacijfers elders in de wereld. Volgens Andrews hadden Australië en het Verenigd Koninkrijk in augustus een vergelijkbaar aantal besmettingsgevallen. ‘Vandaag zijn in Victoria twee nieuwe besmettingen geconstateerd, in het Verenigd Koninkrijk 16.171”, zei de premier. ‘Terwijl wij onze beperkingen verlichten, moeten zij hun maatregelen aanscherpen.’

Zomer

Bovendien is op het zuidelijk halfrond de winter voorbij en de zomer in zicht.

In Victoria zijn 816 mensen gestorven als gevolg van Covid-19, meer dan 90 procent van alle coronaslachtoffers in Australië. Er zijn 27.300 besmettingsgevallen geconstateerd, een fractie van het aantal in veel andere landen.