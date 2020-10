Kerken Barneveld en Staphorst laten meer dan 30 mensen toe

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum laat zondag meer dan dertig bezoekers per dienst toe. Hoeveel het er zullen worden is afwachten, maar volgens de kerk zelf kunnen er maximaal 250 kerkgangers de dienst bijwonen met inachtneming van de afstandsregel. De Rehobothkerk telt 2000 zitplaatsen. Er zijn zondag drie zogeheten leesdiensten, waarbij er geen predikant is maar een ouderling voorleest uit de Bijbel.