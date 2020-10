Armenië: Azerbeidzjan schendt het staakt-het-vuren

Armenië heeft Azerbeidzjan zondag ervan beschuldigd het staakt-het-vuren te hebben geschonden dat beide partijen sloten in het conflict over de zuidelijke Kaukasusregio Nagorno-Karabach. Beide landen sloten zaterdag een akkoord over een nieuw bestand dat van kracht zou worden op zaterdagavond om middernacht lokale tijd (22.00 uur Nederlandse tijd). Maar kort na het ingaan daarvan zou Azerbeidzjan artilleriegranaten en raketten hebben afgevuurd.