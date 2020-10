Trump: radicaal links wil Amerikaanse geschiedenis uitwissen

Trump vertelde zaterdag aan zijn supporters in Muskegon dat een van de belangrijkste kwesties in de verkiezingsstrijd tegen Democraat Joe Biden is: ‘het plan van radicaal links om de Amerikaanse geschiedenis uit te wissen, Amerikaanse waarden te zuiveren en de Amerikaanse manier van leven te vernietigen. Dat is wat ze proberen te doen.’ Hij maakte discussies over het verwijderen van standbeelden belachelijk.

In de VS zijn naar aanleiding van protesten tegen politiegeweld en racisme na de dood van een zwarte verdachte in mei in Minneapolis diverse beelden omver getrokken. Aanvankelijk waren vooral standbeelden van leiders van de zuidelijke staten uit de oorlog tegen Lincoln het doelwit, maar er volgden veel andere beelden. Zo was Columbus al in meerdere plaatsen doelwit. ‘Deze verkiezing zal beslissen of we ons prachtige erfgoed behouden of dat we extreem linkse radicalen toestaan ​​om alles weg te vagen”, zei Trump.

Eerder deze maand hebben de federale autoriteiten rechtse militieleden aangeklaagd vanwege een complot om de regering van Michigan omver te werpen door het parlement te bestormen, gouverneur Gretchen Whitmer te ontvoeren en haar te berechten wegens verraad. Whitmer, een Democraat, gaf Trump de schuld voor het creëren van een klimaat waarin radicaal crimineel gedrag wordt aangemoedigd.

De president publiceerde eerder dit jaar een tweet waarin hij burgers aanspoorde hun staten te ‘bevrijden’ van lockdowns om de coronapandemie te bestrijden. De FBI zei dat het plan voor de ontvoering van Whitmer al vóór de tweet van Trump zou zijn opgezet.

‘Je moet je gouverneur zover krijgen dat zij je staat openstelt,’ zei Trump tijdens de bijeenkomst. De menigte reageerde met ‘sluit haar op”-gezang, waarop Trump antwoordde ‘sluit ze allemaal op”.