‘Nederlanders, vul de enquête over de VN in’

Al ruim een miljoen mensen over de hele wereld hebben een speciale enquête ingevuld van de Verenigde Naties, over de Verenigde Naties. Maar in Nederland is er nog weinig aandacht voor. Op een symposium ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VN is opgeroepen om de vragenlijst alsnog in te vullen, zodat ook Nederlanders hun zegje over hun toekomstwensen en -visie kunnen doen.