‘Nederlanders vinden Griekse vakantie koning onverstandig’

Vrijwel alle Nederlanders (91 procent) vinden dat koning Willem-Alexander had moeten bedenken dat een vakantie in Griekenland in coronatijd onverstandig is, ongeacht het advies van premier Mark Rutte. Dat komt naar voren uit een enquête van Hart van Nederland onder bijna 4000 Nederlanders die deelnemen aan het panel van het SBS-programma. Voor 65 procent van de ondervraagden heeft het aanzien van het koningshuis een deuk opgelopen.