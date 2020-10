Nieuw record dagelijkse coronabesmettingen wereldwijd

Van elke honderd gerapporteerde infecties over de hele wereld waren er 34 afkomstig uit Europese landen, volgens een analyse van persbureau Reuters. Europa meldt momenteel ongeveer elke negen dagen een miljoen nieuwe infecties en telt sinds het begin van de pandemie meer dan 6,3 miljoen gevallen.

Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, Nederland en Spanje waren goed voor ongeveer de helft van de nieuwe gevallen in Europa in de week tot 18 oktober, volgens de telling.

Frankrijk

Frankrijk meldt het hoogste zevendaagse gemiddelde van nieuwe gevallen in Europa met dagelijks 19.425 infecties per dag, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Spanje en Nederland.

Verscheidene Europese landen sluiten scholen, annuleren niet-noodzakelijke operaties en doen een beroep op studenten geneeskunde om in te springen, vanwege de nieuwe opleving van het virus.

In Rusland krijgen studenten voorlopig online les en Noord-Ierland gaat scholen voor twee weken sluiten en restaurants voor vier weken. In Spanje besloten de autoriteiten in Catalonië bars en restaurants voor 15 dagen te sluiten en beperkten ze het aantal mensen dat in de winkels mogen.

Tsjechië

In Tsjechië wordt ook onderwijs op afstand gegeven en worden duizenden medische studenten opgeroepen om te helpen in de ziekenhuizen. De Poolse gezondheidsautoriteiten waarschuwden dat het land op de rand van een ramp staat. Het land overweegt om militaire veldhospitalen op te zetten.

Latijns-Amerika blijft het zwaarst getroffen gebied met ongeveer 27 procent van het totale aantal Covid-19 gevallen, gevolgd door Azië, Noord-Amerika en Europa, volgens de analyse van Reuters.