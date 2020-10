Politiekorps New York krimpt snel

De politie in New York (NYPD), waarschijnlijk het grootste korps van de VS, verliest in snel tempo personeel. De NYPD spreekt van 2385 aanvragen voor vervroegd pensioen of pensionering sinds 6 oktober. Het is bijna 90 procent meer dan in dezelfde weken vorig jaar. Daarnaast hebben 37 politiemensen ontslag genomen sinds 6 oktober. De cijfers van het politiekorps over de periode 26 maart tot 6 oktober zijn ook niet bemoedigend: 1838 politiemensen gingen de deur uit voor hun (mogelijk vervoegd) pensioen in vergelijking tot bijna 1000 agenten in dezelfde periode van 2019, meldde Fox News.