Weer aanhoudingen bij protesten Wit-Rusland

Opnieuw zijn er in de Wit-Russische hoofdstad Minks talrijke betogers opgepakt. Vooral vrouwen en studenten hebben tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko gedemonstreerd. De politie en andere veiligheidsdiensten zijn uitgerukt om de betoging in de kiem te smoren met afzettingen en het afvoeren van betogers in tientallen arrestantenbusjes.