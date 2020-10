Slowakije wil alle volwassen inwoners coronatest aanbieden

Slowakije is van plan een coronavirustest aan te bieden aan de gehele volwassen bevolking. Dat kondigde de Slowaakse premier Igor Matovic zaterdag aan tijdens een persconferentie in de hoofdstad Bratislava.

Volgen het Slowaakse persbureau TASR blijft het nog wel onduidelijk of de nationale tests verplicht of vrijwillig zullen zijn. De tests moeten in de loop van de volgende twee weekeinden worden uitgevoerd. Het programma zal beginnen in de coronahotspots van het land en daarna volgt de rest van het land.

De politie en het leger zullen helpen met de operatie om de gezondheidswerkers niet te overbelasten. Slowakije telt zo’n 5,5 miljoen inwoners.

Slowakije telde de afgelopen dag 1968 nieuwe besmettingen met het coronavirus en elf doden. Het totaal aantal besmettingen staat op 28.268, aldus de coronasite van WorldOmeters, die de binnenkomende gegevens realtime verwerkt.